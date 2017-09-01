СБУ задержала "экс-директора" Луганского патронного завода

Служба безопасности задержала "экс-директора" Луганского патронного завода, которая поставляла патроны боевикам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Главного следственного управления СБУ совместно с контрразведкой Службы задержали сепаратистского "экс-директора "ЧАО "Луганский патронный завод", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, в июне 2014 года женщину назначили на должность директорки завода по приказу так называемого "премьер-министра" ОРЛО.

СБУ установила, что женщина провела инвентаризацию более 14 миллионов патронов к огнестрельному оружию, которые хранились на предприятии. Она также организовала на мощностях завода изготовление еще почти двух миллионов патронов различного калибра.

"Боеприпасы "директор" передала "для нужд армии "Новороссии" представителям террористических организаций, которые использовали их во время боевых действий против сил антитеррористической операции", - подчеркнули в СБУ.

Как отмечается в сообщении, после очередной смены "руководства" боевиков ОРЛО, женщину освободили, после чего она скрывалась на неподконтрольной территории Донбасса, а также в России.

Сотрудники спецслужбы задержали женщину в Кременчуге Полтавской области, куда она прибыла с "деловым визитом".

"Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации - ред.) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие", - отметила пресс-служба.