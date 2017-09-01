Пограничники объясняют, как россияне будут въезжать в Украину

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Пятница, 1 сентября 2017, 20:11

В рамках усиления контроля за пересечением границы согласно введенному в действие решению СНБО иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев, но наличие биометрического паспорта у них требовать не будут.

Об этом заявил в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу глава Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".

"Иностранец, который въезжает на территорию Украины, он должен сдать отпечатки пальцев. В первую очередь, это безопасность страны, а во-вторых – это его личная безопасность… Потому речь идет только о том, что иностранцы будут давать нам свои биометрические данные, которые мы в дальнейшем будем использовать, и для этого им необязательно иметь биометрические или другие виды паспорта", –  говорит Слободян.

Он отметил, что решением СНБО утверждается для граждан РФ двухступенчатый уровень контроля.

"Они, кроме того, что, как иностранцы, будут предоставлять биометрические данные, они еще должны заблаговременно уведомлять о том, что они должны ехать в Украину и подать минимальный объем информации о себе", – отметил глава Госпогранслужбы.

По словам Слободяна, до 1 января 2018 года нужно оборудовать необходимой аппаратурой 157 основных пунктов пропуска, а созданная система должна будет обрабатывать более 1 млн запросов в секунду, что является "серьезным заданием", но к этому времени система заработает обязательно.

"Тесты по отдельным видам аппаратуры уже проводятся", – уточнил он.

В свою очередь, народный депутат (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире "112 Украина" заметил:

"У Российской Федерации есть все технические возможности для реализации проекта о выдаче биометрических паспортов. Относительно того, что они это будут делать, у меня есть некие сомнения".

Как сообщалось, решение СНБО от 10 июля 2017 года вводит систему фиксации биометрических данных въезда и выезда из Украины иностранцев и лиц без гражданства, усиление соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Обнародованный в пятницу указ президента Украины №256/2017 от 30 августа 2017 года вводит это решение в действие. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Темы: граница Росcия паспорт
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