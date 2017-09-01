С нового года на украинских границах будут считывать "биометрику"

С 1 января 2018 года должна заработать система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу.



Об этом сказал президент Петр Порошенко в Харькове, открывая региональный центр предоставления административных услуг.



"Ускоренными темпами сейчас создается система фиксации биометрических данных", – отметил глава государства.



"Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу, которая должна заработать с 1 января 2018 года, даст полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства", – сказал он.



"И в реализации этого комплекса мероприятий важная роль отводится центрам предоставления административных услуг", – добавил Порошенко.



По его словам, "больше никто не подделает украинский паспорт, больше никто не создаст угрозу опасности".



"И нашим решительными усилиями мы сделаем шаги по повышению уровня безопасности нашего государства", – заверил президент.



Его пресс-служба также сообщает, что в условиях российской агрессии проверка биометрических данных лиц, прибывающих в Украину, оправдана.



Она цитирует словам Порошенко журналистам: "В ближайшие часы должно быть обнародовано решение СНБОУ, которым предусматривается, что начиная с 1 января 2018 года пересечение границы из стран, которые представляют риски для Украины, должно осуществляться по биометрическим паспортам. Либо у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные на границе".



Перечень соответствующих стран утверждает Кабинет министров.



По словам Порошенко, внедрение системы фиксации биометрических данных на границе "не означает, что будет запрет, но при пересечении границы пункты пропуска должны быть оснащены соответствующим оборудованием – и будет обеспечена фиксация этих биометрических данных".



Процедура будет проходить в три этапа. Первый – человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно – база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй – непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта или биометрических данных. Третий – фиксация человека в месте, где он планирует находиться.



"Считаю, что это распространенная практика. В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", – сказал Порошенко.



Для реализации этого комплекса мероприятий будут увеличены мощности центров по предоставлению админуслуг и построены новые, в первую очередь вблизи пунктов въезда-выезда.



10 июля сообщалось, что СНБО инициирует введение биометрического контроля для всех граждан, пересекающих границу Украины. Для граждан РФ со следующего года введут механизм предварительной регистрации, объяснял секретарь СНБО Александр Турчинов.



Алена Рощенко, УП