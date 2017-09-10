"Краковец": полиция задержала 100 титушек с газовыми баллончиками и пистолетом
Вблизи пункта пропуска "Краковец" полиция задержала более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинского-польской границы.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, они доставлены в участок. Личности задержанных устанавливаются и выясняются причины их пребывания в районе пункта пропуска "Краковец".
Во время проверки правоохранители обнаружили у них газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы.
В полиции сообщили, что четверо из доставленных в отделение полиции имеют судимость. Все - жители других регионов Украины. Среди задержанных - студенты, а также трое несовершеннолетних.
В отношении организатора мероприятия будет составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, отметили в полиции.
Кроме того, в отношении ранее задержанной на ПП "Краковец" активистки Femen будет составлен админпротокол за мелкое хулиганство.
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