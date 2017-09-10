"Краковець": поліція затримала 100 тітушок з газовими балончиками й пістолетом

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Неділя, 10 вересня 2017, 13:53

Поблизу пункту пропуску "Краковець" поліція затримала понад сто осіб у камуфляжній формі, які рухалися в бік українсько-польського кордону.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, вони доправлені до відділку. Особи затриманих встановлюються та з’ясовуються причини їх перебування в районі пункту пропуску "Краковець".

Під час перевірки правоохоронці виявили у них газові балончики, стартовий пістолет, а також металеві предмети.

У поліції повідомили, що четверо з доправлених до відділку поліції мають судимість. Усі – мешканці інших регіонів України. Серед затриманих – студенти, а також троє неповнолітніх.

Щодо організатора заходу буде складено адміністративний протокол про порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, зазначили в поліції.

Окрім того, щодо раніше затриманої на ПП "Краковець" активістки Femen буде складено адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Раніше повідомлялося, що в пункту пропуску "Краковець" поліцейські зупинили групу з близько 40 невідомих, одягнених переважно в камуфляжний одяг, які організовано рухалися в бік ПП і наметового містечка прихильників лідера партії "Рух нових сил", екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Українська правда

Теми: поліція кордон Сакварелідзе
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