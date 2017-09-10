На "Краковце" задержали активистку Femen

У пункта пропуска "Краковец" (Львовская обл.) на границе с Польшей полиция задержала девушку, которая в полуголом виде стояла на трассе перед пунктом пропуска.

Как передает "Интерфакс-Украина", девушка держала в руках портреты президента Петра Порошенко и лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, а на обнаженном торсе на английском языке у нее было написано "глупцы без границ".

На голове у нее был венок, и, возможно, она является активисткой движения "FEMEN". Также на девушке были чулки в цветах украинских и польских государственных флагов и надписями "UA" и "PL" соответственно.

Когда к ней подошли полицейские, девушка начала убегать. В процессе погони она споткнулась, упала и была задержана женщиной-полицейским. Сотрудница полиции довела ее полицейского автомобиля, усадила в него. После этого машина направилась в сторону Львова.

Позже в FEMEN заявили, что активистка движения была задержана за попытку пересечь украино-польскую границу в районе пропускного пункта Краковец.

Femen

"Акт FEMEN направлен на демонстрацию всей глубины циничного идиотизма, устроенного украино-грузинским дуэтом на украино-польской границе. Низкопробное политическое шоу с участием украинских и грузинских титушек призвано отвлечь внимание от голода, войны и насилия", - считают в движении.

Как сообщалось, ранее у пункта пропуска "Краковец" полицейские остановили группу из около 40 неизвестных, облаченных преимущественно в камуфляжную одежду, которые организованно направлялись в сторону ПП и палаточному городку сторонников Саакашвили.

10 сентября экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили плланует вернуться в Украину через КПП "Краковец".