Сенцова вывезли из иркутского СИЗО – адвокат
Осужденного в России украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова этапировали из иркутского СИЗО.
Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на одного из защитников украинца Дмитрия Динзе.
"Стало известно, что Олега вывезли. Куда и зачем? Мне никакой информации не предоставили", – отметил Динзе.
По его словам, предполагать, куда этапировали Сенцова и где он будет отбывать свой срок, еще рано.
"Мне известны случаи, когда людей этапировали три месяца", – уточнил Динзе.
Как известно, ранее российская правозащитница и журналитска Зоя Светова сообщила, что Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.
Позже это подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Иркутска.
25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко – до 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.
Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.
Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.
Сенцова вместе с Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.
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