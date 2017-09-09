Сенцова таки этапировали в Иркутск
Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов отправлен в СИЗО Иркутска.
Об это заявили в Общественной наблюдательной комиссии Иркутска, сообщает сайт Совета правозащитников Иркутска.
Как рассказал правозащитникам сам Сенцов, причину перевода из колонии в Якутии в СИЗО Иркутска он не знает.
Согласно сообщению, в настоящее время Сенцов находится "на подвале "красного" корпуса иркутской тюрьмы — в одиночке".
Как сообщает ОНК, условия в камере "хорошие, камера после свежего ремонта, чистая, сухая".
"Олег чувствует себя хорошо, передавал всем привет", - сообщают правозащитники.
Как известно, ранее российская правозащитница и журналитска Зоя Светова сообщила, что Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.
25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко - до 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.
Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.
Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.
Украинская правда