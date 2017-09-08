Сенцова могли перевести в колонию в Иркутске - правозащитница

Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.

Об этом написала российская правозащитница и журналитска Зоя Светова в facebook.

Светова сообщила, что "на днях" Сенцова перевели в Иркутске колонию строгого режима, вероятно, ИК-19, но пока эту информацию российские органы не подтвердили.

"Олега Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима. Вот уже два дня пресс- Служба ФСИН отказывается это подтвердить", - написала она.

Как известно, 25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко - до 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их.