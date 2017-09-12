Венгрия пожаловалась ОБСЕ, ООН и ЕС на украинский закон об образовании

Венгрия обратилась с жалобой в международные организации, из-за принятого ВР нового закона об образовании, который якобы ущемляет права венгерского меньшинства в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В жалобе к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства венгерское правительство обращает внимание на принятие Верховной Радой нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, будет ущемлять права венгерского меньшинства в Украине

Как заявил министр МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште, его страна также просит принять неотложные меры, чтобы этот закон не вступил в действие.

В минувшее воскресенье стало известно, что министр вызвал в этом деле на понедельник посла Украины Любовь Непоп. При отсутствии посла в Будапеште временного поверенного в делах Украины в Венгрии принял статс-секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

Впрочем, объяснение украинского дипломата, как и предыдущие заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что венгры по национальности, живущие в Украине, как и представители других нацменьшинств, должны владеть украинским государственным языком, не удовлетворили венгерскую сторону.

"Эти объяснения я считаю циничными и неправдивыми, которые не подтверждают правомерность ситуации", - заявил после этого Петер Сийярто.

При этом Сийярто добавил, что для сохранения территориальной целостности Украины и учитывая необходимость продолжения экономических санкций против России Киев может рассчитывать на голосование Венгрии за продолжение санкций.

Между тем межфракционной группы депутатов от проправительственных и оппозиционных венгерских партий обнародовала этот же день намерен письменно обратиться к президенту Украины Петру Порошенку с призывом не подписывать закон об образовании.

Со своей стороны, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в твиттере: "Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского языка и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств. Это наш долг".

На прошлой неделе МИД Венгрии раскритиковал принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Румыния и Польша также заявили о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.