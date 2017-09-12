С дома Немцова в Москве сорвали мемориальную табличку

Мемориальную доску политику Борису Немцову сняли с дома в центре Москвы.

Муниципальный депутат Замоскворечья Сергей Марков сказал "РИА Новости", что ее похитили хулиганы.

Но благодаря признанию Игоря Брунина из общественного движения SERB, которым руководит Гоша Тарасевич (настоящее имя – Игорь Бекетов), уже известно, где она.

"Часа два назад мне стало известно, что табличка похищена, затем ее местоположение стало известно из признания общества Тарасевича, его соратника Игоря Брунина. Они признались, поэтому я немножко успокоился. Мы знаем, где эту табличку взять и вернуть на место, соответственно, будем заниматься привлечением их к уголовной ответственности", – сказал Марков.

Гоша Тарасевич и Игорь Брунин хвастаются трофеем Скрин-шот vk.com из mk.ru

По его словам, мемориальную доску вернут на стену дома после того, как хулиганов привлекут к ответственности.



Ранее в департаменте культурного наследия Москвы агентству сообщили, что мемориальная доска Немцова, которая появилась на стене его дома, незаконна и подлежит демонтажу.

"Если правительство Москвы с чем-то не согласно, с удовольствием обсудим этот вопрос в суде. Суд решит, что делать", – сказал он.

Как известно, оппозиционного российского политика Бориса Немцова застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

На скамье подсудимых оказались бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, братья Анзор и Шадид Губашевы.

29 июня 2017 года присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными в убийстве Бориса Немцова.

13 июля Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого в убийстве Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч российских рублей.

Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид – 16 лет (обвинение просило 23 и 21 год соответственно).

Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима (обвинение просило 19 лет). Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии (просили 17 лет).

В июле адвокаты дочери Бориса Немцова Жанны подали апелляцию на приговор Московского окружного военного суда, вынесенный по делу об убийстве политика.

Борис Немцов в 1990-х годах занимал ряд высоких постов в российском правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был первым губернатором Нижегородской области РФ, руководил регионом с 1991 по 1997 год.