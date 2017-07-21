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Дочь Немцова оспорила приговор по делу об убийстве отца

Пятница, 21 июля 2017, 15:52
Дочь Немцова оспорила приговор по делу об убийстве отца

Адвокаты дочери Бориса Немцова Жанны подали апелляцию на приговор Московского окружного военного суда, вынесенный по делу об убийстве политика.

Об этом сообщила адвокат Жанны Немцовой Ольга Михайлова, передает "Медуза".

По словам Михайловой, в жалобе оспаривается квалификация преступления по статье 105 "Убийство" Уголовного кодекса РФ. Истец считает, что преступление должно быть квалифицировано по ст. 277 УК РФ "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".

"Борис Ефимович Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы, сопредседателем партии "Парнас", — пояснила юрист.

Как известно, 13 июля Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого в убийстве Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч российских рублей.

Кроме того, суд приговорил к длительным срокам лишения свободы других фигурантов дела. Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид - 16 лет. Обвинение просило 23 и 21 год соответственно.

Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима (обвинение просило 19 лет). Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии (просили 17 лет).

Защита намерена обжаловать решения суда.

Темы: НемцовРосcиясуд
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