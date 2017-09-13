Левочкин возмутился, что ГПУ хочет знать о его звонках за 4 года

Заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Сергей Левочкин удивлен требованием Генеральной прокуратуры предоставить информацию о мобильных переговорах за 4 года в рамках следствия о разгоне Евромайдана в ноябре 2013 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата, передают Украинские Новости.

В нем указывается, что 7 сентября Печерский суд Киева предоставил доступ Генпрокуратуре к информации, находящейся в распоряжении мобильного оператора "Киевстар" о номере, которым пользовался Левочкин - о телефонных соединениях и СМС в период с 1 ноября 2013 по 28 августа 2017 года.

В свою очередь, Левочкин заявляет, что уже 3 года сотрудничает со следствием и дал показания о том, что ему было известно по данному делу.

"В то же время вызывает удивление, что телефонные переговоры изъяты не за период студенческого Майдана 2013-2014 годов, а с октября 2013 года по август 2017 года. То есть после получения Сергеем Левочкиным статуса народного депутата, когда ничего, даже отдаленно связанного с протестом студентов, уже не происходило", - отмечает пресс-служба депутата.

В пресс-службе считают, что подобные действия ГПУ незаконные и могут служить примером политических преследований.



Как известно, бывший президент Украины Виктор Янукович во время видеодопиту 28 ноября 2016 заявил, что "Беркут" превысил свои полномочия 30 ноября 2013. Он не исключает причастности к этому Левочкина.



Также 23 ноября, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что автором разгона евромайдан был тогдашний глава Администрации президента, а ныне народный депутат от "Опоблоку" Сергей Левочкин.

Сам же Виктор Янукович впервые об этом сказал 24 декабря 2014.

В ответ на обвинения Авакова Левочкин заявил: "Все это широко известно и лучше всего демонстрирует, что очередное хамское заявление Авакова, как и предыдущие, построено на лжи".