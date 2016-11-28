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Янукович в суді заявив про можливу причетність Льовочкіна

Понеділок, 28 листопада 2016, 13:28

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що "Беркут" перевищив свої повноваження 30 листопада 2013 року. Він не виключає причетності до цього Льовочкіна.

Про це він заявив під час його відеодопиту, який проводить Святошинський суд Києва. Сам же Янукович перебуває у приміщенні Ростовського суду РФ.

Він назвав розгін на Майдані "спланованою провокацією. "Тому що студентів на той час там вже не було. Туди підійшли радикали, і вони почали провокувати "Беркут". "Беркут", на мій погляд, перевищив свої повноваження. Але це моя точка зору. Її треба було підтвердити розслідуванням", - сказав Янукович.

Ростовський втікач заявив, що покарав усіх винних за розгін 30 листопада. "Я відсторонив Попова, голову КМДА, Сівковича, першого заступника секретаря РНБО, міністр внутрішніх справ відсторонив керівника київської міліції, і генеральна прокуратура почала розслідувати це питання", - сказав Янукович.

При цьому він заявив, що, можливо, є люди, які не понесли покарання.

"Він сказав, що йому часто "кажуть про Льовочкіна". "Так, можливо, він мав до цього причетність, але у мене не було доказів", - сказав Янукович. За його словами, якщо є такі дані щодо Льовочкіна, то "хай це (вину Льовочкіна – УП) влада докаже. Якщо не докаже, то хай це буде на його совісті. Якщо не винний, то хай ті люди, які так про нього кажуть, вибачаться перед ним".

Як відомо, кілька днів тому, а саме 23 листопада, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що автором розгону Євромайдану був тодішній глава Адміністрації президента, а нині народний депутат від "Опоблоку" Сергій Льовочкін.

Сам же Віктор Янукович вперше про це сказав 24 грудня 2014 року.

У відповідь на обвинувачення Авакова Льовочкін заявив: "Все це широко відомо і найкраще демонструє, що чергову хамську заяву Авакова, як і попередні, побудовано на брехні".

За словами Льовочкіна, "аваківські сентенції, як правило, - брехня, спрямована на відволікання уваги від власних злочинів або його провальної роботи".

"А в нинішньому випадку - від того, що досі не покарані винні в терористичній атаці проти журналістів "Інтера" 4 вересня", - заявив він.

Аваков і раніше неодноразово критикував Льовочкіна. Також він натякав, що Льовочкін домовився з президентом Петром Порошенком, щоб канал "Інтер" критикував тільки партію "Народний фронт", але не БПП.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичЄвромайдан
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