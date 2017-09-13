В России продлили до зимы арест Липецкой фабрики "Рошен"

Басманный суд Москвы продлил арест 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, в Липецке.

Об этом в среду сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает "Интерфакс-Россия".

"По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 декабря", - сообщила она.

Под арестованное имущество фабрики попали склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. Мера суда позволяет фабрике эксплуатировать арестованное имущество, однако запрещает продавать его или сдавать в аренду.

Как известно, 28 апреля кондитерская корпорация Roshen заявила об аресте имущества ОАО "Липецкая кондитерская фабрика" Рошен "общей стоимостью 2 млрд рублей.

20 января 2017 корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики.

Суд в декабря 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости, в частности, на склад готовой продукции, 4 цеха, здание подсобного корпуса и 7 земельных участков общей площадью более 700 тыс кв. м в рамках уголовного дела о якобы хищении из бюджета России 180 млн рублей за счет якобы незаконного возмещения НДС.

Также торговому дому ООО "Рошен" (г. Липецк) было предъявлено необоснованные налоговые претензии на сумму 150 млн рублей, что нарушает Соглашение об избежании двойного налогообложения.