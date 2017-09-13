У Росії продовжили до зими арешт Липецької фабрики "Рошен"

Басманний суд Москви продовжив арешт 12 об'єктів нерухомості кондитерської корпорації Roshen, що належить президенту України Петру Порошенко, в Липецьку.

Про це у середу повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова, передає "Інтерфакс-Россия".

"За клопотанням слідчого термін забезпечувального арешту, накладеного на 12 об'єктів нерухомості, продовжено до 13 грудня", - повідомила вона.

Під арештоване майно фабрики потрапили склад готової продукції, чотири цехи, будівля підсобного корпусу, а також сім земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. кв. метрів. Міра суду дозволяє фабриці експлуатувати заарештоване майно, однак забороняє продавати його або здавати в оренду.

Як відомо, 28 квітня кондитерська корпорація Roshen заявила про арешт майна ВАТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен" загальною вартістю 2 млрд рублів.

20 січня 2017 року корпорація Roshen прийняла рішення зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики.

Суд у грудні 2016 року наклав арешт на 14 об'єктів нерухомості, зокрема, на склад готової продукції, 4 цехи, будівля підсобного корпусу і 7 земельних ділянок загальною площею понад 700 тис кв. м в рамках кримінальної справи про нібито розкраданні з бюджету Росії 180 млн рублів за рахунок нібито незаконного відшкодування ПДВ.

Також торговому дому ТОВ "Рошен" (м. Липецьк) було пред'явлено необґрунтовані податкові претензії на суму 150 млн рублів, що порушує Угоду про уникнення подвійного оподаткування.