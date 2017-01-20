Roshen закриває Липецьку кондитерську фабрику

Корпорація Roshen прийняла рішення зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики (Росія).

Таке рішення прийнято з економічних і політичних причин, повідомили в прес-службі корпорації, пише liga.net.

"ЕП" у прес-службі компанії підтвердили, що консервація виробництва Липецької фабрики Roshen запланована на квітень 2017 року.

Як повідомлялося раніше, арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений слідчим комітетом РФ в рамках порушеного кримінального провадження, зробив продаж фабрики неможливим.

У Roshen відзначають, що, починаючи з 2013 року, виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося в три рази.

Причиною тому стало і різке зниження асортименту після необґрунтованої заборони Росспоживнаглядом у 2013 році імпорту української продукції Roshen на територію РФ, і активна дискредитація діяльності фабрики в російських і українських ЗМІ, і тиск органів влади в регіонах на торговельні організації через продажі продукції Липецької кондитерської фабрики, і зниження загального рівня купівельної спроможності населення.

Також підкреслюється, що в зв'язку зі спадом виробництва на фабриці постійно проводилися масові скорочення персоналу.

Як повідомлялося раніше, у Roshen заявили, що Путін не дає їм продати Липецьку фабрику.

Нагадаємо, 27 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що фабрика "Рошен" у Липецькій області, яка належить президентові України Петру Порошенку, продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Як відомо, президент Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.

Як відомо, у січні 2016 року Петро Порошенко заявив, що передав свою частку "Рошен" у незалежний "сліпий" траст під управлінням іноземного банку.

Економічна правда