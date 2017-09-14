Похищение украинца Гриба: В Беларуси возмутились из-за заявления Климкина

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Четверг, 14 сентября 2017, 13:15

МИД Беларуси назвал "интересными" сомнения министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно суверенности соседнего государства, где российские спецслужбы свободно похищают украинских граждан.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время брифинга в Минске.

Ранее Климкин заявил, что после исчезновения Павла Гриба на территории Беларуси есть серьезные основания считать, что опасность для украинских граждан есть не только на территории РФ, но и на территории Беларуси, так как там свободно действуют российские спецслужбы.

Он добавил, что каждая страна должна контролировать то, что происходит на ее территории, поскольку это составляющая суверенитета.

Намеки на то, что в Беларуси есть проблемы с суверенитетом, возмутили МИД Беларуси.

"Каждое МИД обязано ходатайствовать о своих гражданах за пределами собственной страны, поэтому заявления МИД Украины - это дела Украины. Однако, разговоры о суверенитете другого государства выглядят особенно интересно, когда в самой Украине мы наблюдаем "шоу", - сказал Мирончик.

На вопрос журналистов, есть ли все же опасность для украинцев в ​​Беларуси, он добавил, что тоже не советует белорусам ездить в Украину.

Также он отметил, что пока не может комментировать любые сообщения "желтых СМИ" об участии белорусских правоохранителей в похищении Гриба, поскольку еще нет выводов расследования МВД Беларуси.

"Сейчас у меня нет никакой информации о пропавшем на нашей территории украинце Грибе. Пока не будет соответствующих выводов правоохранительных органов - комментировать что-то не стоит", - добавил Мирончик.

Как известно, посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси с целью выяснить местонахождение сына украинского офицера Павла Гриба.

Ранее сообщалось, что белорусские правоохранители не способствуют в розыске пропавшего в Беларуси украинца.

В МИД Украины заявили, что Беларусь ведет себя как партнер только на словах. И сегодня к этому украинскому соседу есть много вопросов.

Украинская правда

Темы: международные отношения Беларусь Климкин
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