В МИД не понимают, где Гриб, а белорусы не очень способствуют

Украинские дипломаты делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение пропавшего в Беларуси Павла Гриба, несмотря на отсутствие надлежащего уровня сотрудничества с белорусской стороны.



Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью "5 каналу", сообщает "Укринформ".



"Мы пытаемся выяснить ситуацию и вообще сделать все возможное для того, чтобы изменить эту ситуацию. Конечно, сказать, что белорусы сотрудничают надлежащим образом, мы, к сожалению, не можем", – сказала она.

Зеркаль добавила, что белорусская сторона получила ноту по этому вопросу.



В то же время, замминистра не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном пребывании Павла Гриба в России.



"Мы подняли всех консулов, все работают и все пытаются выяснить ситуацию ... Мы не понимаем, где фактически, физически он (Павел Гриб – ред.) находится", - констатировала она.

Ранее бывший украинский офицер, а ныне военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел 24 августа поехал в Беларусь и пропал.

В полиции Гомеля Грибу-старшему сообщили, что его сын находился в розыске за террористическую деятельность, но информацию о задержании не подтвердили.

Отец уверен, что юношу похитила ФСБ РФ из-за его патриотических взглядов.

17-летняя россиянка из Сочи якобы пригласила украинца Павла Гриба в Беларусь под давлением сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси, чтобы выяснить местонахождение Павла Гриба.