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Исчезновение сына украинского офицера: в МИД Беларуси направили ноту

Понедельник, 28 августа 2017, 15:11

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси с целью выяснить местонахождение сына украинского офицера Павла Гриба.

Об этом "Украинской правде" сообщили в понедельник в посольстве на просьбу прокомментировать заявление отца Павла - Игоря Гриба о похищении его сына.

Там подтвердили, что в курсе сложившейся ситуации.

"Наш консул держит это на контроле", – отметил собеседник УП.

Ранее бывший пограничник Игорь Гриб, который занимается созданием капелланской службы в силовых органах, заявил, что спецслужбы России похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.

По словам Гриба, ФСБ РФ выманила Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Отец узнал, что Павел находится в российском розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ РФ по Краснодарскому краю м. Сочи.

Белорусские пограничники заявили, что не имеют никакой информации о Павле Грибе.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияБеларусь
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