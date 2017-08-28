Исчезновение сына украинского офицера: в МИД Беларуси направили ноту

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси с целью выяснить местонахождение сына украинского офицера Павла Гриба.



Об этом "Украинской правде" сообщили в понедельник в посольстве на просьбу прокомментировать заявление отца Павла - Игоря Гриба о похищении его сына.



Там подтвердили, что в курсе сложившейся ситуации.

"Наш консул держит это на контроле", – отметил собеседник УП.



Ранее бывший пограничник Игорь Гриб, который занимается созданием капелланской службы в силовых органах, заявил, что спецслужбы России похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.



По словам Гриба, ФСБ РФ выманила Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой и провела задержание.



Отец узнал, что Павел находится в российском розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ РФ по Краснодарскому краю м. Сочи.



Белорусские пограничники заявили, что не имеют никакой информации о Павле Грибе.



Оксана Коваленко, Валентина Романенко УП