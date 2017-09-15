Добродомова зовут в НАПК. Он говорит: из-за лекций

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Пятница, 15 сентября 2017, 14:35

Внефракционного депутата Дмитрия Добродомова на 20 сентября вызывают в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для ознакомления с протоколом о совмещении должностей.

Об этом говорится в письме НАПК к нардепу, обнародованном в Facebook.

На Добродомова составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 статьи 172-4 Кодекса об административных правонарушениях – нарушение ограничений на другую оплачиваемую деятельностью параллельно с парламентской (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской и судейской практики, инструкторской практики по спорту).

Нарушения НАПК обнаружило во время полной проверки декларации Добродомова за 2016 год (агентство решило провести такую проверку 22 июня, а 21 августа ее продлили).

Нардепу сообщили, что его ждут в НАПК к 10:00 или в другое время в следующую среду для ознакомления с этим протоколом. Добродомов должен ознакомиться с документом лично.

 

После ознакомления НАПК на заседании примет решение "о целесообразности направления материалов дела в суд".

Сам Добродомов заявил в Facebook, что его обвиняют в получении 6557 гривен за чтение лекций:

"Оказывается, моим" коррупционным нарушением "является получение неправомерной выгоды – 6557 грн. Возможно, это взятка?! Или доля в коррупционной схеме с бюджетными деньгами? Совсем нет – это гонорар за прочитанные лекции!".

"12-14 февраля 2016 года в Одессе был Восьмой форум сети свободных местных политиков "Региональное и местное развитие: украинская практика и международный опыт". Его организовывала ОО "Центр гражданских инициатив". Меня пригласили выступить с лекцией", – пояснил депутат.

По его словам, договор предусматривал вознаграждение за это в 6557 гривен – и общественная организация как заказчик уплатила с них налоги: военный сбор 1,5% – 98,36 грн, налог на доходы физических лиц 18% – 1180,26 грн, единый взнос на социальное страхование 22% – 1442,54 грн.


Как известно, Добродомов был среди тех, кого Министерство внутренних дел обвиняет в незаконном пересечении границы вместе с  Михэилом Саакашвили.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: декларации НАПК Верховная Рада коррупция
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