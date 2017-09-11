Нардепы Добродомов и Власенко говорят, что границу не "прорывали"

Народный депутат Дмитрий Добродомов готов пойти на допрос относительно въезда Михэила Саакашвили в Украину.

"Если я получу соответствующее сообщение, я не вижу проблем в объяснениях", – сказал в комментарии "Украинской правде" внефракционный депутат, который был 10 сентября на границе.



"Я не очень понимаю, когда Антон Геращенко утверждает о незаконном пересечении (мной – ред.) границы. Он подражает своему боссу (Арсену Авакову)", – заявил Добродомов.



По его словам, 10 сентября Саакашвили планировал пройти законную процедуру, показав на границе паспорт, но "власти сделали все, чтобы он не смог даже подойти к пограничникам".



"Я пытался подойти к пограничникам, мне ответили, чтобы я шел куда угодно", – возмутился Добродомов.



"Власти сделали все, чтобы у людей с той стороны границы лопнуло терпение", – сказал он и отметил, что депутаты осуществляли надзор за рубежом с украинской стороны.



Добродомов также отметил, что видел не много, так как "метров 200-250 имеет нейтральная полоса".



В свою очередь, нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко не планирует идти в полицию для дачи показаний по делу о незаконном пересечении границы в пункте пропуска "Шегини".



"Я не участник прорыва границы, поэтому я точно никуда не пойду", – сказал он "Украинским новостям".



"Как может быть прорыв границы, если все находились в то время на украинской территории, подчеркиваю – на украинской территории", – добавил Власенко.



Он убежден, что нет юридических оснований для уголовного производства.



Власенко заверил, что он законно пересек украинскую границу.

Как известно, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.



По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутаты Верховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко.

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10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).



Алена Рощенко, УП, исправлено

