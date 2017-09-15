Добродомова кличуть у НАЗК: підозрюють у сумісництві

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 14:35

Позафракційного депутата Дмитра Добродомова на 20 вересня викликають до Національного агентства з питань запобігання корупції для ознайомлення з протоколом щодо суміщення посад.

Про це йдеться в листі НАЗК до нардепа, оприлюдненому у Facebook.

На Добродомова складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 статті 172-4 Кодексу про адміністративні правопорушення – порушення обмежень на іншу оплачувану діяльністю паралельно з парламентською (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту).

Нардепу повідомили, що його чекають у НАЗК о 10:00 чи у будь-який час наступної середи для ознайомлення із цим протоколом. Добродомов має ознайомитися з документом особисто.

 

Після ознайомлення НАЗК на засіданні прийме рішення "щодо доцільності направлення матеріалів справи до суду".

Як відомо, Добродомов був середи тих, кого Міністерство внутрішніх справ звинувачує в незаконному перетині кордону разом із Міхеілом Саакашвілі.  

Теми: декларації НАЗК
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