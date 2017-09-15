Добродомова кличуть у НАЗК: підозрюють у сумісництві
Позафракційного депутата Дмитра Добродомова на 20 вересня викликають до Національного агентства з питань запобігання корупції для ознайомлення з протоколом щодо суміщення посад.
Про це йдеться в листі НАЗК до нардепа, оприлюдненому у Facebook.
На Добродомова складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 статті 172-4 Кодексу про адміністративні правопорушення – порушення обмежень на іншу оплачувану діяльністю паралельно з парламентською (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту).
Нардепу повідомили, що його чекають у НАЗК о 10:00 чи у будь-який час наступної середи для ознайомлення із цим протоколом. Добродомов має ознайомитися з документом особисто.
Після ознайомлення НАЗК на засіданні прийме рішення "щодо доцільності направлення матеріалів справи до суду".
Як відомо, Добродомов був середи тих, кого Міністерство внутрішніх справ звинувачує в незаконному перетині кордону разом із Міхеілом Саакашвілі.
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