Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и реализацию "минских соглашений"

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Понедельник, 18 сентября 2017, 06:23

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили взаимодействие по сирийскому кризису, ситуацию на Ближнем востоке и ход реализации "минских соглашений".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс-Украина.

"17 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей", - сказала она журналистам по итогам встречи.

Встреча Лаврова и Тиллерсона, которая проходила в российской дипмиссии при ООН в Нью-Йорке и носила неформальный характер, длилась около 45 минут.

Темы: США Росcия ООН
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