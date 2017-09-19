Саакашвили напомнил Порошенко опыт Януковича и Кучмы

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили считает, что сейчас революционная смена власти в Украине невозможна.

По его мнению, Майдан не может повториться, потому что "у барыг нет парней, готовых идти под пули", как было во времена Виктора Януковича.



"Сейчас руководит формально группа барыг, которые неспособны, и у которых нет сил на то, чтобы заставить народ пойти на Майдан. Это будет не Майдан и не бунт", – сказал Саакашвили на брифинге под Администрацией президента во вторник.



"Забудьте слово "бунт ". Никакие революции Украине сейчас не нужны. Никакие столкновения не нужны. Украине нужна спокойная сила народа (людей), которые очень спокойно скажут этой власти: "Нас багато, нас не подолати" – и у нас есть очень серьезные требования к вам", – заявил он.



Саакашвили уточнил: "У нас есть антикоррупционные дела в НАБУ – суды их блокируют, надо разблокировать эти дела, они касаются почти половины Верховной Рады, окружения президента и Гройсмана. Эти дела должны быть решены".



"Есть вопросы неприкосновенности, импичмента, избирательного закона. Если они это решат – какая проблема? Если они не будут это решать, народ решит сам. На границе народ решил, что я должен быть в Украине, – так же он решит (с этим – УП)", – сказал он.



"Посмотрим. 17 октября – это недалеко. И мы будем работать", – заявил Саакашвили.



Он также сказал: "Украина – это дело моей жизни. Я 13 лет своей взрослой жизни провел в Украине. Я бегал по этим улицам с акциями Черновола, Хмары... Революция на граните Олеся Дония и прочее. Я был один из вас. Эта улица для мне родная".



"Поэтому я у себя дома. Это такой же мой дом, как Грузия. Я очень горжусь своим грузинством, но эта история "иди, грузин, к себе домой" – это то же, как Кучма говорил: "Пусть посол Грузии забирает Гонгадзе в Грузию". Это закончилось очень плохо. Я не хочу, чтобы это так закончилось для людей, которые еще раз ошибаются и никакого опыта не получили от ошибок предшественников", – заявил Саакашвили.



"Я буду жить в Украине столько, сколько надо для полной победы украинского народа", – заверил он.



А попрощался Саакашвили словами: "До встречи 17 октября именно здесь".



Как известно, на 17 октября в Киеве и всех областных центрах Украины запланирована акция в поддержку политической реформы, которая предполагает изменение избирательных правил, ограничение депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда.



Алена Рощенко, УП