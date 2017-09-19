В Германии готовы частично снять санкции с РФ в случае успеха миссии ООН

Санкции против России нужно будет ослаблять в случае успеха миссии ООН на Донбассе.

Об этом сообщает "УНИАН", цитируя слова главы Министерства иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в интервью изданию "Magdeburger Volksstimme".

Он отметил, что первый большой шаг по сокращению санкций должен быть связан с реальным перемирием.

По словам Габриэля, он предложил Путину идею введения миротворческой миссии на Донбасс еще полгода назад, но до этого момента тот отвергал эту идею.

"Теперь он (Путин - ред.) согласился с этим предложением. Конечно, мы не пришли к согласию по всем пунктам, как миссия "голубых касок" ООН должна выглядеть. Но Россия сейчас делает один большой шаг нам навстречу. Мы должны воспользоваться этой возможностью и сказать: давайте договоримся о том, как должна выглядеть миссия ООН. И если таким образом удастся достичь перемирия, мы должны начать ослаблять санкции против России шаг за шагом и предоставить Украине помощь в восстановлении Донбасса", - отметил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

"Нам нужен новый старт в политике разрядки с Россией. Сейчас россияне открыли двери, мы не можем закрыть их обратно, а, наоборот, должны постараться открывать их дальше", - добавил Габриэль.

При этом он считает, что санкции можно будет снять и без полного выполнения минских соглашений.

"Санкции были важны, потому что мы не могли просто смотреть, как Россия насильно сдвигает границы. В то же время нереалистично верить, что необходимо полностью реализовать минские мирные соглашения, прежде чем санкции будут сняты. Они накапливались постепенно, и также постепенно их следует снимать. И первый большой шаг в сокращении санкций мы должны связать с реальным перемирием. Таким образом россияне увидят, что оно того стоит", - заявил Габриэль.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по вопросу Украина Курт Волкер настаивает, что санкционные ограничения по РФ могут начать снимать только в случае полного выполнения минских договоренностей и восстановления контроля Украины на Донбассе.

Волкер напомнил, что санкции США против РФ, которые действуют сейчас, состоят из "крымского блока" и блока, связанного с агрессией РФ на Донбассе. В то же время, даже первый блок требует полного выполнения минских договоренностей.

Украинская правда