У Німеччині готові частково зняти санкції з РФ у разі успіху місії ООН

Санкції проти Росії потрібно буде послаблювати у разі успіху місії ООН на Донбасі.

Про це повідомляє "УНІАН", цитуючи слова глави Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля в інтерв’ю виданню "Magdeburger Volksstimme".

Він зазначив, що перший великий крок у скороченні санкцій повинен бути пов'язаний з реальним перемир'ям.

За словами Габріеля, він запропонував Путіну ідею введення миротворчої місії на Донбас ще півроку тому, але до цього моменту той відкидав цю ідею.

"Тепер він (Путін - ред.) погодився з цією пропозицією. Звичайно, ми не дійшли згоди за всіма пунктами, як місія "блакитних шоломів" ООН повинна виглядати. Але Росія зараз робить один великий крок нам на зустріч. Ми повинні скористатися цією можливістю і сказати: давайте домовимося про те, як повинна виглядати місія ООН. І якщо таким чином вдасться досягти перемир'я, ми повинні почати послаблювати санкції проти Росії крок за кроком і надати Україні допомогу у відбудові Донбасу", - зазначив глава німецького зовнішньополітичного відомства.

"Нам потрібен новий старт в політиці розрядки з Росією. Зараз росіяни відкрили двері, ми не можемо зачинити їх назад, а, навпаки, повинні постаратися продовжити їх відкривати", - додав Габріель.

При цьому він вважає, що санкції можна буде зняти і без повного виконання мінських угод.

"Санкції були важливі, тому що ми не могли просто дивитися, як Росія насильно зрушує кордони. Водночас нереалістично вірити, що необхідно реалізувати повністю мінські мирні угоди, перш ніж санкції будуть зняті. Вони накопичувалися поступово, і також поступово їх слід знімати. І перший великий крок у скороченні санкцій ми повинні пов'язати з реальним перемир'ям. Таким чином росіяни побачать, що воно того варте", - заявив Габріель.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник США з питання України Курт Волкер наполягає, що санкційні обмеження з РФ можуть почати знімати лише в разі повного виконання мінських домовленостей та відновлення контролю України на Донбасі.

Волкер нагадав, що санкції США проти РФ, які діють зараз, складаються з "кримського блоку" та блоку, пов’язаного з агресією РФ на Донбасі. Водночас, навіть перший блок потребує повного виконання мінських домовленостей.

Українська правда