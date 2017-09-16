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США не снимут санкции с России за частичное выполнение Минска - Уолкер

Суббота, 16 сентября 2017, 20:12
США не снимут санкции с России за частичное выполнение Минска - Уолкер

Спецпредставитель США по вопросу Украина Курт Волкер настаивает, что санкционные ограничения могут начать снимать с РФ только в случае полного выполнения минских договоренностей и восстановления контроля Украины на Донбассе.

Об этом он заявил в комментарии журналистам на полях конференции Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Волкер напомнил, что санкции США против РФ, которые действуют сейчас, состоят из "крымского блока" и блока, связанного с агрессией РФ на Донбассе. В то же время, даже первый блок требует полного выполнения минских договоренностей.

"Минск - это не только перемирие. Требования Минска включают и перемирие, и политические шаги, и восстановление украинского суверенитета (на всей территории), и контроля Украины над границей.

Поэтому санкции, связанные с минским процессом, не имеют быть сняты до тех пор, пока все эти требования не выполнены", - подчеркнул он.

"И даже если нам удастся добиться успеха в восстановлении контроля Украины на всей территории Донбасса, все равно останутся действовать санкции, связанные с незаконной аннексией Крыма", - подчеркнул Волкер.

Как сообщалося ранее, спецпредставитель США назвал требования Вашингтона к миротворцам на Донбассе.

Также он заявил, что считает ОРДЛО оккупированной территорией Украины.

Темы: СШАРосcияДонбасс
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