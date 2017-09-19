КС решительно против уменьшения пожизненного содержания судей

Исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Виктор Кривенко считает недопустимым уменьшение размера ежемесячного пожизненного содержания судей в рамках пенсионной реформы.



Об этом говорится в обращении Кривенко к премьер-министру Владимиру Гройсману и спикеру Верховной Рады Андрей Парубий, обнародованном 19 сентября на сайте КС.



Он напоминает, что инициированная правительством пенсионная реформа предусматривает единый подход к вычислению пенсий и, соответственно, изменение законодательного урегулирования вопроса пенсионного обеспечения судей.



По мнению Кривенко, уменьшение размера ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи снижает гарантии его независимости.



Также и.о. председателя КС напоминает, что в своем решении от 8 июня 2016 года КС признал неконституционными положения законов Украины относительно уменьшения размера ежемесячного пожизненного содержания судьи



"В соответствии с положением статьи 151² Конституции Украины, решения и выводы, принятые Конституционным судом являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы", – говорится в письме Кривенко.



"Учитывая требования статьи 8 Конституции Украины, принятие законов, иных правовых актов или их отдельных положений в редакции, аналогичной той, которая была признана неконституционной, недопустимо", – резюмирует судья.



Украинская правда