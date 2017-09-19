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КС рішуче проти зменшення довічного утримання суддів

Вівторок, 19 вересня 2017, 15:35

Виконуючий обов'язки голови Конституційного суду Віктор Кривенко вважає неприпустимим зменшення розміру щомісячного довічного утримання суддів в рамках пенсійної реформи.

Про це йдеться в зверненні Кривенка до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради Андрія Парубія, оприлюдненому 19 вересня на сайті КС.

Він нагадує, що ініційована урядом пенсійна реформа передбачає єдиний підхід до обчислення пенсій і, відповідно, зміну законодавчого врегулювання питання пенсійного забезпечення суддів.

На думку Кривенка, зменшення розміру щомісячного довічного грошового утримання судді знижує гарантії його незалежності.

Також в.о. голови КС нагадує, що в своєму рішенні від 8 червня 2016 року КС визнав неконституційними положення законів України щодо зменшення розміру щомісячного довічного утримання судді

"Відповідно до положення статті 151² Конституції України, рішення і висновки, ухвалені Конституційним судом є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені", – йдеться в листі Кривенка.

"З огляду на вимоги статті 8 Конституції України, прийняття законів, інших правових актів або їх окремих положень у редакції, аналогічній тій, яка була визнана неконституційною, є неприпустимим", – резюмує суддя.

 
 

Українська правда

Теми: судреформиКабінет міністрівВерховна Радапенсії
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