Украина начинает спор в ВТО с Казахстаном

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Вторник, 19 сентября 2017, 17:13

В ближайшие дни Украина подаст во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на начало консультаций с Казахстаном.

Об этом "Европейской правде" рассказал источник в правительстве.

Причиной запроса является установление Евразийской экономической комиссией защитных пошлин на украинский трубопрокат, вследствие чего украинские производители (в частности, "Интерпайп") потеряли возможность экспортировать на казахский рынок.

"Начало спора может стать стимулом для Казахстана лоббировать отмену такого решения", - отмечают в правительстве.

Напомним, двусторонние консультации являются первой стадией решения торговых споров в ВТО. Если стороны не могут найти решение, вопрос выносится на рассмотрение экспертной панели.

Европейская правда

Темы: Казахстан торговля
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