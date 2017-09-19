Дело Пашинского: ЕСПЧ рассмотрит жалобу Химикуса о закрытии дела

Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу раненого народным депутатом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским Вячеслава Химикуса о решении Генеральной прокуратуры закрыть данное дело.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат Химикуса Марина Паринова

"Европейский суд по правам человека принял жалобу Химикуса на неэффективное расследование и признал ее приоритетной", - написала она.

В письме из ЕСПЧ, которое обнародовала адвокат, указано, что дело подпадает под категорию приоритетного рассмотрения.

Как известно, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между нардепом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. В ходе конфликта Пашинский выстрелил Химикусу в ногу из пистолета. Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове.

Депутат заявил, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

В феврале этого года Печерский райсуд Киева признал Химикуса потерпевшим.

Однако уже в августе Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении нардепа Пашинского.

Украинская правда