ГПУ закрыла дело против Пашинского за стрельбу

Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского по инциденту, который произошел между ним и Вячеславом Химикусом.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам Пашинский.

"Я получил постановление следователя о закрытии уголовного дела", - сказал Пашинский.

Кроме того, он пообещал впоследствии опубликовать копию постановления.

Чуть позже Пашинский обнародовал текст постановления в ФБ.

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Он также отметил, что благодарит Романа Шрайка, Карла Волоха, Юрия Бутусова, Сергея Иванова и Сергея Щербину, "которые нашли время и возможность по приглашению Генеральной прокуратуры Украины присутствовать в качестве понятых при проведении следственных действий".



"Уголовное дело закрыто, в органы полиции направлены материалы для привлечения Химикуса В.Е. к административной ответственности за хулиганство", - отметил он.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили УП факт закрытия уголовного производства внесенного в ЕРДР от 31 декабря 2016 по признакам уголовного преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 296 УК Украини "в связи с отсутствием в действиях Пашинского С.В., Химикуса В.Е. и Олейника Я.Ю. состава уголовных преступлений".

В свою очередь адвокат Химикуса Марина Паринова сказала УП, что ей неизвестна суть постановления, однако подтвердила, что следователь сообщил ей, что направил документ по почте защитникам.

Паринова также добавила, что защита Химикуса будет обжаловать решение следователя.

Как известно, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между нардепом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. В ходе конфликта Пашинский выстрелил Химикусу в ногу из пистолета. Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове.

Депутат заявил, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

Олег Твердь, для УП, Оксана Коваленко, УП