Справа Пашинського: ЄСПЛ розгляне скаргу Хімікуса про закриття справи

84 перегляди
Вівторок, 19 вересня 2017, 18:10

Європейський суд з прав людини розгляне скаргу пораненого народним депутатом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським В'ячеслава Хімікуса про рішення Генеральної прокуратури закрити цю справу.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook адвокат Хімікуса Марина Паринова

"Європейський суд з прав людини прийняв скаргу Хімікуса на неефективне розслідування і визнав її пріоритетною", - написала вона.

У листі з ЄСПЛ, яке оприлюднила адвокат, зазначено, що справа підпадає під категорію пріоритетного розгляду.

Як відомо, 31 грудня 2016 року в лісі біля одного із сіл Васильківського району Київської області стався конфлікт між нардепом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським і місцевим жителем В'ячеславом Хімікусом. В ході конфлікту Пашинський вистрілив Хімікусу в ногу з пістолета. Хімікус вдарив Пашинського пляшкою по голові.

Депутат заявив, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує зворотне.

У лютому цього року Печерський райсуд Києва визнав Хімікуса потерпілим.

Однак уже в серпні Генеральна прокуратура закрила справу щодо нардепа Пашинського.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
В УДО кажуть, що журналістів не били: Перечепився, падав, схопився
У Севастополі провели рейд по квартирах сімей українських військових – ЗМІ
Рада розгляне закон про заборону російського культурного центру
Відома організація дорікнула Порошенку за напади СБУ на ЗМІ
Усі новини
література

Як працюватиме УІК: команда, завдання та перепони

місто

7 втрат Києва останніх років: будівлі та артефакти, які ми втратили

інтерв'ю

Голова Держкіно Пилип Іллєнко: У світі формується уявлення, що українське кіно відродилося