Сутки в зоне АТО прошли без потерь

60 просмотров
Суббота, 2 сентября 2017, 13:01

За прошедшие сутки погибших или раненых в результате боевых действий в рядах ВСУ нет.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, интенсивность боевых действий остается на низком и среднем уровнях.

На Луганском направлении зафиксировано 4 обстрела, на Донецком – 14, на Мариупольском - 2.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за минувшие сутки боевики открывали огонь 20 раз. Тяжелое вооружение не применялось.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: Боевики совершили 20 обстрелов из стрелкового оружия 2 сентября 2017, 08:12
"День знаний" в зоне АТО: боевики провели 8 провокационных обстрелов 1 сентября 2017, 18:56
Новое перемирие на Донбассе быстро закончилось – Хуг 1 сентября 2017, 14:08
powered by lun.ua
Главные новости
В МВД объяснили, почему задержали брата Саакашвили
Украина выплатила 500 миллионов долларов кредиторам - СМИ
В Киеве задержали брата Саакашвили
Грицак хочет уголовной ответственности за посещение РФ политиками
Все новости
Советы

Как завести друзей во взрослом возрасте

Приятное с полезным

Можно ли совмещать спорт и алкоголь