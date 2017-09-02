Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: Бойовики здійснили 20 обстрілів зі стрілецької зброї

Субота, 2 вересня 2017, 08:12

У перший день нового навчального року в районі проведення АТО російсько-окупаційні війська зі стрілецької зброї 20 разів обстрілювали укріплення українських військ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку противник чотири рази відкривав вогонь неподалік Станиці Луганської, Кримського та Жовтого. 

На Донецькому напрямку 14 разів під вогнем зі стрілецької зброї опинялись опорні пункти ЗСУ біля Авдіївки, Зайцевого, Майорська та шахти Бутівка.

На Маріупольському напрямку ворог двічі обстріляв позиції сил АТО на підступах до Водяного.

З метою збереження життя українських захисників сили АТО відкривали вогонь у відповідь лише раз. 

За добу втрат серед українських військових немає. 

У штабі АТО підкреслили, що  органами військового управління, військами та силами АТО продовжують вживатися заходи із недопущення порушень режиму припинення вогню. 

"З метою взаємодії на опорних пунктах підрозділів військових частин залучається окрема категорія військовослужбовців сил АТО та оперативно-тактичних угруповань", - сказано у повідомленні. 

Одночасно керівництво АТО заявляє про готовність української армії адекватно реагувати на усі агресивні дії ворога, які несуть загрозу бійцям ЗСУ і мирним мешканцям.

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
Усі новини...
Реклама: