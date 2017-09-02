Доба в зоні АТО минула без втрат

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Субота, 2 вересня 2017, 13:01

За минулу добу загиблих або поранених внаслідок бойових дій в лавах ЗСУ немає.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, інтенсивність бойових дій залишається на низькому та середньому рівнях.

На Луганському напрямку зафіксовано 4 обстріли, на Донецькому – 14, на Маріупольському – 2.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що за минулу добу бойовики відкривали вогонь 20 разів. Важке озброєння не застосовувалося.

Українська правда

Теми: АТО
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