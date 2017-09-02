Миграционная служба отпустила Давида Саакашвили

Брата экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили Давида отпустили из отделения миграционной службы, куда его доставили 2 сентября после задержания.

Об этом сообщил внефракционный нардеп Юрий Деревянко.

Он отметил, что директор департамента миграционной службы, который в субботу не работает и в котором находится весь пакет документов по Давиду Саакашвили, находилась в отделении полиции, куда его доставили.

"На вопрос, является ли Давид задержанным, или он может уйти, или к нему применяют элементы принуждения, она (директор департамента миграционной службы) ответила "Нет", после чего Саакашвили встал и ушел", - сообщил Деревянко.

По его словам, в полиции брату Саакашвили хотели вручить "протокол об админнарушении, штраф и документ, что он должен покинуть территорию Украины в определенный период".

"Если этого не происходит, вступает в действие механизм принудительного выдворения", - отметил нардеп.

Он добавил, что к Печерскому райотделу полиции была вызвана оперативная группа полиции и сообщено о преступлении сотрудниками правоохранительных органов.

"Суть преступления - в незаконном задержании", - заявил Деревянко.

Также, по его словам, в понедельник представители Саакашвили, вероятно, обратятся в суд.

"Это (задержание) является фактом давления, агрессии и запугивания Саакашвили", - заявил Деревянко.

Украинская правда