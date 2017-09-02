В РФ подожгли штаб "Единой России"

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Суббота, 2 сентября 2017, 17:57

В Красноярском крае несколько человек подожгли помещение, которое "Единая Россия" арендует для своего штаба.

Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на пресс-службу "ЕР".  

Согласно сообщению, штаб в г. Назарово, который  подожгли, находится в одноэтажном здании.

По информации "Единой России", группа людей выбила окно, бросила внутрь покрышки, облила их горючей смесью и подожгла. Охранник вызвал полицию. По его словам, нападающие кричали "Передайте привет "Единой России".

В результате пожара сгорела оргтехника, мебель и другие предметы, которые были предназначены для выборной кампании в городе. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как заявил представитель партии Алексей Додатко, произошедшее имеет "политическую подоплеку".

Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Как известно, 10 сентября состоятся выборы в городской совет г.Назарово.

Темы: Росcия
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