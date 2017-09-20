Порошенко обсудил с Туском миротворческую миссию ООН на Донбассе

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Среда, 20 сентября 2017, 02:31

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США обсудил с президентом Европейского Совета Дональдом Туском размещение миротворцев ООН на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США провел встречу с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позиции по украинской инициативе по развертыванию миротворческой операции ООН на оккупированной части Донбасса. Президент Украины поблагодарил за решение о продлении санкций против России.

Как отмечается, особое внимание Порошенко и Туск уделили вопросу де-оккупации Крыма.

Собеседники также обсудили подготовку к Саммиту "Восточного партнерства", который состоится в Брюсселе в ноябре.

Также в этот день Порошенко обсуждал вопрос миротворцев на Донбассе с вице-президентом Еврокомиссии - высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Моґерини.

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