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Порошенко обговорив з Туском миротворчу місію ООН на Донбасі

Середа, 20 вересня 2017, 02:31

Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до США обговорив  з президентом Європейської Ради Дональдом Туском розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до США провів зустріч з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та скоординували позиції щодо української ініціативи із розгортання миротворчої операції ООН на окупованій частині Донбасу. Президент України подякував за рішення про продовження санкцій проти Росії.

Як зазначається, окрему увагу Порошенко і Туск приділили питанню де-окупації Криму.

Співрозмовники також обговорили підготовку до Саміту "Східного партнерства", який відбудеться в Брюсселі у листопаді.

Також у цей день Порошенко обговорював питання миротворців на Донбасі з віце-президентом Єврокомісії - високим представником Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні.

Теми: ПорошенкоООНмиротворці
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