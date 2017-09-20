Генерал армии РФ, руководивший захватом Крыма, сломал позвоночник в ДТП - росСМИ

Командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков Минобороны РФ

Командующий воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области, в результате которого получил тяжелые травмы.

Об этом со ссылкой на российские СМИ пишет dt.ua.

Авария произошла 15 сентября в 14:45 по местному времени на 1420-м километре автодороги Р21 "Кола" в РФ.

В микроавтобус генерала, который направлялся в кортеже в сопровождении машин военной автоинспекции, врезался легковой автомобиль.

Как следует из материалов проверки ДТП, в кортеж, в котором следовал микроавтобус Volkswagen Caravella российского главкома, врезался Chevrolet Lanos, который выехал со встречной полосы. В результате столкновения микроавтобус перевернулся.

Однако, как можно увидеть на видео, сплошную линию на дороге частично пересек именно микроавтобус военного.

Российский генерал в тяжелом состоянии, с серьезной черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника был доставлен в реанимацию госпиталя Северного флота.

Пострадал также 52-летний заместитель Главкома по воздушно-десантной подготовке РФ, генерал-майор Владимир Кочетков: с многочисленными переломами он также был госпитализирован. Кроме того, травмы в результате аварии получили 49-летний помощник главкома и 35-летний адъютант.

Водитель Chevrolet, 34-летний житель Мурманска, от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Его 39-летняя жена с тяжелыми травмами госпитализирована. Двое их детей, мальчики 16 и 17 лет, отделались незначительными травмами.

Экспертиза показала, что водитель служебного микроавтобуса был трезв, в ДТП он получил незначительные ушибы.

В Минобороны РФ сообщили, что состояние здоровья командующего ВДВ РФ характеризуется медикам как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Стоит отметить, что Андрей Сердюков является командующим ВДВ РФ с октября 2016 года.

Однако ранее он был начальником штаба и первым заместителем командующего Южного военного округа

По информации российских СМИ, именно Сердюков руководил операцией по захвату Крыма весной 2014 года.

Он возглавил и реализовал спецоперацию, когда российские военные обеспечили принятие парламентом Крыма решения о проведении незаконного референдума о присоединении к РФ, который был организован в течение трех недель.