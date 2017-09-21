В Украине создали базу помощников местных депутатов

Активисты ОО "Канцелярская сотня" запустили портал "Посіпаки-2", на котором содержатся данные о помощниках депутатов областных и местных советов.

Об этом сообщает "Бигус.инфо".

Отмечается, что ресурс помогает быстро выявлять скрытые связи и конфликты интересов.

Скриншот с сайта

Поиск на сайте можно осуществлять как по фамилии помощника, так и по фамилии депутата.

Также здесь можно пересмотреть действующий состав депутатов вместе с помощниками по каждой из областей.

Скриншот с сайта

Сейчас на сайте "Посіпаки-2" опубликована информация о помощниках депутатов 24 областных и 24 местных советов.

Наибольшее количество помощников зафиксировано в Николаевской области – 1003, а наибольшее количество депутатов – 414 – в Черкасской области. Информация постоянно обновляется и дополняется.

Скриншот с сайта

Идея проекта возникла после полугодового существования сайта "Посіпаки", содержащего данные о помощниках народных депутатов последних 5-ти созывов.

Активисты напоминают, что у каждого депутата местного совета может быть до 5-ти помощников, которые работают на общественных началах и могут иметь широкий круг полномочий (за исключением только права голоса на сессиях). Поэтому информация о помощниках является ценным ресурсом, как для журналистов-расследователей, так и для антикоррупционных органов.

Цель проекта – форсировать процесс борьбы с коррупцией, развивать подотчетность и прозрачность на местном уровне.

"Канцелярская сотня" – инициатива по созданию информационных проектов с привлечением тысяч волонтеров – программистов, аналитиков и журналистов.

Основная деятельность организации связана с раскрытием и структурированием данных, которые будут полезны для журналистов и общественных активистов.