В Украине создали базу помощников местных депутатов

1589 просмотров
Четверг, 21 сентября 2017, 11:43

Активисты ОО "Канцелярская сотня" запустили портал "Посіпаки-2", на котором содержатся данные о помощниках депутатов областных и местных советов.

Об этом сообщает "Бигус.инфо".

Отмечается, что ресурс помогает быстро выявлять скрытые связи и конфликты интересов.

 
Скриншот с сайта

Поиск на сайте можно осуществлять как по фамилии помощника, так и по фамилии депутата.

Также здесь можно пересмотреть действующий состав депутатов вместе с помощниками по каждой из областей.

 
Скриншот с сайта

Сейчас на сайте "Посіпаки-2" опубликована информация о помощниках депутатов 24 областных и 24 местных советов.

Наибольшее количество помощников зафиксировано в Николаевской области – 1003, а наибольшее количество депутатов – 414 – в Черкасской области. Информация постоянно обновляется и дополняется. 

 
Скриншот с сайта

Идея проекта возникла после полугодового существования сайта "Посіпаки", содержащего данные о помощниках народных депутатов последних 5-ти созывов.

Активисты напоминают, что у каждого депутата местного совета может быть до 5-ти помощников, которые работают на общественных началах и могут иметь широкий круг полномочий (за исключением только права голоса на сессиях). Поэтому информация о помощниках является ценным ресурсом, как для журналистов-расследователей, так и для антикоррупционных органов.

Цель проекта – форсировать процесс борьбы с коррупцией, развивать подотчетность и прозрачность на местном уровне.

"Канцелярская сотня" – инициатива по созданию информационных проектов с привлечением тысяч волонтеров – программистов, аналитиков и журналистов.

Основная деятельность организации связана с раскрытием и структурированием данных, которые будут полезны для журналистов и общественных активистов.

Темы: местная власть СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Ресурсы местных бюджетов увеличатся на 32% - Гройсман 15 сентября 2017, 21:14
Мама певицы Лободы официально отказывается от депутатства 14 сентября 2017, 11:37
Архитектор Олег Дроздов: После Театра на Подоле мы не можем быть прежними 7 сентября 2017, 12:42
powered by lun.ua
Главные новости
Журналист УП проходит по делу о раскрытии гостайны в качестве свидетеля
Депутата-"радикала" Хачатряна арестовали на 60 суток без залога
В Умани прогремел взрыв, пострадал подросток из Израиля
В Запорожье не будут показывать фильм о "крымской весне"
Все новости
культура

Кто и зачем сделал первую англоязычную антологию украинской эротической фотографии

фото

Мост Патона, Подгорецкий замок: 12 самых популярных фотомест в Украине