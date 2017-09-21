В Україні створили базу помічників місцевих депутатів

Активісти ГО "Канцелярська сотня" запустили портал "Посіпаки-2", на якому містяться дані про помічників депутатів обласних і місцевих рад.

Про це повідомляє "Бігус.інфо".

Відзначається, що ресурс допомагає швидко виявляти приховані зв’язки та конфлікти інтересів.

Пошук на сайті можна здійснювати як за прізвищем помічника, так і за прізвищем депутата.

Скриншот з сайту

Також тут можна переглянути діючий склад депутатів разом з помічниками по кожній з областей.

Наразі на сайті Посіпаки-2 є інформація про помічників депутатів 24 обласних і 24 місцевих рад.

Скриншот з сайту

Найбільша кількість помічників зафіксована в Миколаївській області – 1003, а найбільша кількість депутатів – 414 – у Черкаській області. Інформація постійно оновлюється та доповнюється.

Скриншот з сайту

Ідея проекту виникла після піврічного існування сайту Посіпаки, що містить дані про помічників народних депутатів останніх 5-ти скликань.

Активісти нагадують, що у кожного депутата місцевої ради може бути до 5-ти помічників, які працюють на громадських засадах і можуть набувати широкого кола повноважень (за винятком лише права голосу на сесіях). Тому інформація про помічників є цінним ресурсом як для журналістів-розслідувачів, так і для антикорупційних органів.

Проект має на меті форсувати процес боротьби з корупцією, розвивати підзвітність і прозорість на місцевому рівні.

"Канцелярська сотня" – ініціатива зі створення інформаційних проектів із залученням тисяч волонтерів – програмістів, аналітиків та журналістів.

Основна діяльність організації пов’язана з розкриттям та структуруванням даних, що будуть корисні для журналістів та громадських активістів.