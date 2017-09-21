Из Беларуси вывозят российские войска и технику

Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных военных учений "Запад-2017".

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

По данным корреспондентов, 21 сентября на железнодорожной станции "Верайцы" находятся около 50 танков различной модификации, 37 из которых уже загружены на платформы.

Погрузка длилась более 12 часов.

Со ссылкой на местных жителей сообщается, что из полигона, на котором проходили учения, танки прибыли своим ходом вечером 20 сентября. Люди признаются, что в их домах стоит неистовый шум от грохота техники.

Отмечается, что российские военные не особенно разговорчивы, потому что за ними следят командиры, но говорят, что им понравилось, как их кормили в местных казармах.

Как известно, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября.

Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тысяч человек.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, заявлял, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.