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З Білорусі вивозять російські війська і техніку

Четвер, 21 вересня 2017, 11:42

Росія розпочала виведення військ і техніки з Білорусі після завершення спільних військових навчань "Запад-2017".

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

За даними кореспондентів, 21 вересня на залізничній станції "Верайци" перебувають близько 50 танків різної модифікації, 37 з яких уже завантажені на платформи.

 

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З посиланням на місцевих жителів повідомляється, що з полігону, на якому проходили навчання, танки прибули своїм ходом увечері 20 вересня. Люди зізнаються, що в їх будинках стоїть шалений шум від гуркоту техніки.

 

Зазначається, що російські військові не особливо говіркі, бо за ними пильнують командири, але кажуть, що їм сподобалось, як їх годували в місцевих казармах.

Як відомо, російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017" відбувалися з 14 до 20 вересня.

Офіційно заявлялося, що в них будуть задіяні близько 13 тисяч осіб.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, заявляв, що спільні масштабні військові навчання Росії і Білорусі "Запад-2017" схожі на підготовку до великої війни.

Теми: РосіяБілорусь
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