На авиакомпанию, которая летает в Крым, наложили многомиллионный штраф

Украинский суд постановил взыскать более 10 миллионов гривен штрафа с российской авиакомпании, незаконно осуществляющей рейсы в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Решением хозяйственного суда Киевской области от 20.09.2017 удовлетворен иск прокуратуры Автономной Республики Крым о взыскании с российской авиакомпании, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 млн грн", - говорится в заявлении.

По информации прокуратуры, авиакомпания-нарушитель, название которой держится в тайне, не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района.

К рассмотрению этого дела привлечены также судебные органы Российской Федерации. Так, Арбитражный суд Москвы выполнил поручение украинского суда и вручил ответчику копию определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора.

"Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории Российской Федерации", - прокомментировал глава прокуратуры АРК Гюндуз Мамедов.

По его словам, суд впервые вынес решение по ходатайству прокуратуры Крыма относительно привлечения к ответственности авиакомпании за незаконные полеты над Крымом.

В частности, говорит Мамедов, российский перевозчик нарушил Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года и Многостороннее соглашение об уплате маршрутных сборов 1981 года.

Украинская правда