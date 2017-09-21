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На авіакомпанію, що літає в Крим, наклали багатомільйонний штраф

Четвер, 21 вересня 2017, 12:01

Український суд постановив стягнути більше 10 мільйонів гривень штрафу з російської авіакомпанії, яка незаконно здійснює рейси до окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

"Рішенням господарського суду Київської області від 20.09.2017 задоволено позов прокуратури Автономної Республіки Крим про стягнення з російської авіакомпанії, яка здійснює щоденні польоти на тимчасово окуповану територію Криму, понад 10 млн грн", - йдеться в заяві.

За інформацією прокуратури, авіакомпанія-порушник, назва якої тримається в таємниці, не сплачувала кошти за отримані аеронавігаційні послуги в повітряному просторі над Чорним морем у межах Сімферопольського району.

До розгляду цієї справи залучено також судові органи Російської Федерації. Так, Арбітражний суд Москви виконав доручення українського суду та вручив відповідачу копію ухвали про початок судового процесу і позовну заяву прокурора.

"Належне повідомлення авіакомпанії-порушника про вимоги прокуратури  автономії надає українській стороні можливість запуску механізму стягнення зазначених коштів з боржника на території Російської Федерації", - прокоментував голова прокуратури АРК Гюндуз Мамедов.

За його словами, суд вперше виніс рішення за клопотанням прокуратури Криму стосовно притягнення до відповідальності авіакомпанії за незаконні польоти над Кримом.

Зокрема, каже Мамедов, російський перевізник порушив Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року та Багатосторонню угоду про сплату маршрутних зборів 1981 року.

Українська правда

Теми: авіаРосіяКримсуд
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