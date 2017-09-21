Геращенко о заложниках: Украина готова к обмену 88 на 313

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Четверг, 21 сентября 2017, 14:34

Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила о том, что украинская сторона готова передать боевикам, для обмена заложниками, 313 человек.

Об этом сообщает "Укринформ".

По ее словам, 20 сентября в Минске состоялись переговоры по освобождению заложников.

"Украина предлагает немедленно осуществить освобождение. Нам удалось установить 88 наших заложников из списка 144, и мы готовы передать для их освобождения 313 человек, как это позволяет украинское законодательство, в ОРДЛО", - сказала Геращенко.

Ранее пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя от Украины в ТКГ, Дарья Олифер сообщала о том, что боевики хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе.

Украинская правда

Темы: Минские соглашения заложники Донбасс Геращенко Ирина
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