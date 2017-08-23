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В Минске согласовали новый режим тишины на Донбассе

Среда, 23 августа 2017, 18:56
В Минске согласовали новый режим тишины на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей ОРДЛО подтвердила приверженность введения режима прекращения огня на Донбассе с 00.00 25 августа.

Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня", - сообщила она.

Также Олифер сообщила, что Киев требуем от ОРДЛО прекратить агрессию и угрозы по отношению к наблюдателям миссии и наказать на территории ОРДЛО виновных в гибели сотрудника СММ ОБСЕ в апреле 2017 года.

Она также сообщила, что обмен заложниками остается заблокированным из-за позиции боевиков.

"Их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе", - написала она.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОМинские соглашения
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